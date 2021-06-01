Врачи заявили об отсутствии необходимости вакцинировать домашних животных от COVID-19

На сегодняшний день нет необходимости в вакцинации домашних питомцев от коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

По словам врача, в России уже начали прививать домашних животных, но международных рекомендаций по данному вопросу нет. Он отметил, что сейчас вакцинация питомцев нецелесообразна, поскольку риск заражения человека от животного невелик.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михал Шеляков назвал вакцинацию питомцев «достаточно бесполезным мероприятием». Он объяснил это отсутствием достоверной информации о передаче вируса от животных к человеку. По его словам, от 80 до 100% кошек переносят болезнь, но это не приведет к вымиранию вида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стартовала вакцинация домашних животных против коронавируса.