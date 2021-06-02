В Петербурге 2 июня прогнозируют сухую и спокойную погоду

В Петербурге 2 июня прогнозируют сухую и спокойную погоду
В Петербурге 2 июня обещают теплую погоду. Фото: Baltphoto
В среду, 2 июня в Петербурге будет достаточно тепло и без осадков . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется влиянием антициклона. К тому же ему свойственна довольно малооблачная, сухая и спокойная погода.

В связи с этим в городе будет тепло и солнечно.

Градусники горожан покажут +20…+22°, а в Ленинградской области же +18…+23°. Будет дуть северный, северо-восточный ветер 2-7 м/с.

Также атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

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