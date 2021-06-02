В Петербурге пожарные требуются в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

В Петербурге сотрудников пожарной охраны требуется в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге сотрудников пожарной охраны требуется в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Согласно данным специалистов сервиса по поиску работы hh.ru, установлено, что в этом году вакансий для пожарных открыто в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Сегодня в России существует более тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, и для лесных пожарных.

Анализ данных показал, что подобных предложений больше всего в Москве, в Красноярском крае, в Петербурге, в Московской области и в Краснодарском крае.

Отмечается, что на Северную столицу приходится несколько сотен вакансий для пожарных.

Обязанность лесного пожарного — тушение природных возгораний, охрана лесных массивов от пожаров и обеспечение пожарной безопасности. Кроме того, оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов от угроз возгораний.

Пожарный в городе же обязан нести дежурство в пожарной части, тушить возгорания и проводить спасательные операции.

Зарплата пожарного в среднем по стране — 34 тыс. рублей. В Петербурге же выше — 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара в Ленинградской области есть пострадавшие.