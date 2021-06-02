В Парголово автопромышленное предприятие требует отказаться от стройки жилого комплекса

В Парголово автопромышленное предприятие требует отказаться от стройки жилого комплекса
Компания относится к четвертому классу опасности, что предполагает сандистанцию минимум в 100 метров. Фото: lenobl.ru

Гендиректор автокомпании «Сотранс» Евгений Соболев обратился в прокуратуру Северной столицы с просьбой помешать строительству жилого квартала в Парголово. Так комплекс должен располагаться вплотную к автопредприятию.

Соболев настаивает, что определение санитарно-защитной зоны в ноль метров от предприятия ошибочно, сообщает 47news. Бизнесмен объяснил, что «Сотранс» обслуживает большие машины и автобусы. Это означает работу двигателей с шумом и копотью. Компания относится к четвертому классу опасности, что предполагает сандистанцию минимум в 100 метров.

Прокуратуру Соболев просит не допустить утверждения расположения дистанции в ноль метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД. В Петербурге в прошлом месяце кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали более 460 тыс. нарушений правил дорожного движения.

автопредприятие жилой комплекс парголово прокуратура сотранс


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге домогались иностранного студента
Уроженец Узбекистана в свой день рождения решил изнасиловать 15-летнюю девочку
Школу в Приморском районе «заминировали»
Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять ...
У жителей Соснового Бора появилась возможность стать актерами
В полицию Петербурга обратился парень, у которого пропали часы за 720 тыс. рублей
Глава «Ростеха» Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной
В Северной столице начинается Международный экономический форум