В Парголово автопромышленное предприятие требует отказаться от стройки жилого комплекса

Компания относится к четвертому классу опасности, что предполагает сандистанцию минимум в 100 метров. Фото: lenobl.ru

Компания относится к четвертому классу опасности, что предполагает сандистанцию минимум в 100 метров. Фото: lenobl.ru

Гендиректор автокомпании «Сотранс» Евгений Соболев обратился в прокуратуру Северной столицы с просьбой помешать строительству жилого квартала в Парголово. Так комплекс должен располагаться вплотную к автопредприятию.

Соболев настаивает, что определение санитарно-защитной зоны в ноль метров от предприятия ошибочно, сообщает 47news. Бизнесмен объяснил, что «Сотранс» обслуживает большие машины и автобусы. Это означает работу двигателей с шумом и копотью. Компания относится к четвертому классу опасности, что предполагает сандистанцию минимум в 100 метров.

Прокуратуру Соболев просит не допустить утверждения расположения дистанции в ноль метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД. В Петербурге в прошлом месяце кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали более 460 тыс. нарушений правил дорожного движения.