В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД

В Петербурге в прошлом месяце кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали более 460 тыс. нарушений правил дорожного движения.
Согласно информации пресс-службы городского комитета по информации и связи от 1 июня, больше всего штрафов выписано любителям превышать скорость движения.
Так, в 95% случаев нарушения касаются превышения скоростного режима.
Помимо этого, определено девять тысяч случаев неправильной парковки и шесть тысяч фактов движения грузовых транспортных средств далее второй полосы.
В пресс-службе сообщают, что в городе на Неве в этом году появятся 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации более чем по 170 аварийно-опасным адресам.
Также камеры поставят ещё на 40 городских перекрёстках.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД.