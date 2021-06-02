В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД

В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД
ПДД в прошлом месяце в Петербурге нарушили более 460 тыс. раз. Фото: pixabay

В Петербурге в прошлом месяце кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали более 460 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Согласно информации пресс-службы городского комитета по информации и связи от 1 июня, больше всего штрафов выписано любителям превышать скорость движения.

Так, в 95% случаев нарушения касаются превышения скоростного режима.

Помимо этого, определено девять тысяч случаев неправильной парковки и шесть тысяч фактов движения грузовых транспортных средств далее второй полосы.

В пресс-службе сообщают, что в городе на Неве в этом году появятся 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации более чем по 170 аварийно-опасным адресам.

Также камеры поставят ещё на 40 городских перекрёстках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД.

нарушение пдд новости СПб пдд


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пулковском шоссе загорелась «ГАЗель», затем прогремел взрыв
Доктор назвала группы людей, которым может навредить квас
В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. ...
Эксперт объяснил, как нужно готовиться к походу в лес
В Северной столице стартовал новый водный маршрут до Кронштадта
На Малой Октябрьской железной дороге стартовал 73-й сезон, однако без пассажиров
На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар
Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при самолечении головной боли