В Северной столице в мае камеры видеонаблюдения показали свыше 460 тыс. нарушений ПДД

ПДД в прошлом месяце в Петербурге нарушили более 460 тыс. раз. Фото: pixabay

ПДД в прошлом месяце в Петербурге нарушили более 460 тыс. раз. Фото: pixabay

В Петербурге в прошлом месяце кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали более 460 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Согласно информации пресс-службы городского комитета по информации и связи от 1 июня, больше всего штрафов выписано любителям превышать скорость движения.

Так, в 95% случаев нарушения касаются превышения скоростного режима.

Помимо этого, определено девять тысяч случаев неправильной парковки и шесть тысяч фактов движения грузовых транспортных средств далее второй полосы.

В пресс-службе сообщают, что в городе на Неве в этом году появятся 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации более чем по 170 аварийно-опасным адресам.

Также камеры поставят ещё на 40 городских перекрёстках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД.