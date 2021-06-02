В полицию Петербурга обратился парень, у которого пропали часы за 720 тыс. рублей

У молодого петербуржца пропали часы и смартфон. Фото: unsplash.com

У молодого петербуржца пропали часы и смартфон. Фото: unsplash.com

На вопрос, каким образом молодой человек потерял свой дорогой аксессуар, парень ответить не сумел.

В петербургском отделении правоохранители приняли заявление от 21-летнего молодого человека, который объяснил, что лишился часов и мобильного телефона. Общая сумма ущерба составила свыше 800 тыс. рублей. Об этом 1 июня сообщило издание «КП – Петербург», ссылаясь на источник в полиции.

Парень рассказал, что о пропаже своих часов марки Rolex за 720 тыс рублей и телефона за 90 тыс. рублей он узнал, когда находился у дома №62 по набережной канала Грибоедова.

Открытое нападение, кажется, можно исключить, потому как обстоятельства пропажи дорогих вещей юноша объяснить не смог.

Правоохранительные органы начали проводить проверку инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от «БМВ».