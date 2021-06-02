У жителей Соснового Бора появилась возможность стать актерами

Жители Соснового бора могут сняться в фильме. Фото: pixabay

Жители Соснового бора могут сняться в фильме. Фото: pixabay

Создателям фильма о волейболистках необходима массовка в кадре.

В Ленинградской области в Сосновом Бору уже этим летом начнутся съемки художественного фильма о волейболе. Так, авторы картины опубликовали объявление о поиске массовки в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «КИНОСТАРТ».

Сообщается, что процесс съемок планируется закончить в Сосновом Бору через месяц. Новый фильм под названием «Чайки» в регионе будут снимать с 15 июня по 15 июля.

Есть информация, что кино расскажет современную историю о волейболистках.

Однако другие сведения, в частности, имя режиссера, обнародование жанра картины — держатся в секрете.

Известно, что требуются актеры массовки возрастного диапазона от 18 до 60 лет. Тем, кому понравится данное предложение необходимо оставить заявку по ссылке.

Отмечается, что более 100 сосновоборцев проявили интерес с этому предложению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС.