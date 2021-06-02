Уроженец Узбекистана в свой день рождения решил изнасиловать 15-летнюю девочку

В Петербурге в Петроградском районе города 1 июня удалось задержать подозреваемого по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru накануне в отделение полиции обратилась 40-летняя женщина. Она заявила, что несколько часов назад неизвестный на территории Елагина Острова совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Так, оперативники сумели на Острове по «горячим следам» настигнуть и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 37-летний уроженец республики Узбекистан, у которого, к тому же, 1 июня был день рождения.

Сообщается, что мужчина прибыл в Россию с целью работать и проживать.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова.