Беглов будет вести экскурсии из бункера Смольного

Александр Беглов в бункере Смольного расскажет, как принимались сложные решения в годы Блокады. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Александр Беглов в бункере Смольного расскажет, как принимались сложные решения в годы Блокады. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Сегодня в Северной столице состоится премьера проекта, в котором экскурсии по городу проведут выдающиеся представители культуры, бизнеса и политики.

В роли экскурсоводов будут: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Каждый экскурсовод проекта предложит свой взгляд на знакомые места Северной столицы, исторических личностей или главные моменты истории города на Неве.

Александр Беглов в бункере Смольного расскажет, как принимались сложные решения в годы Блокады, Михаил Пиотровский проведет экскурсию по главному зданию Эрмитажа вместе со знаменитыми котами, Андрей Могучий представит город, как театральную сцену, расскажет о БДТ, а Александр Стуглев поделится секретами Петербургского международного экономического форума.

Программа на сегодня. 10:00 – 11:30 «Как устроен ПМЭФ», 13:00 – 13:30 «Город как театральная сцена», Андрей Могучий, 15:00 – 15:30 «Блокада Ленинграда», 17:00 – 17:30 «Прогулка по Эрмитажу в компании директора и котов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге управляемая.