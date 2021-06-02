Началась передача данных агрегаторов такси в ГИС «АПК «Безопасный город»

Началась передача данных агрегаторов такси в ГИС «АПК «Безопасный город»

В режиме теста стартовала передача данных агрегаторов такси в региональную навигационно-информационную систему в составе ГИС «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», сообщает комитет по транспорту.

Агрегаторы такси направляют следующие данные: — местоположение транспорта, получающего заказы на перевозку; — статус: «свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром»; — номер государственного регистрационного знака легкового такси.

Информационное взаимодействие позволит проверять наличие действующего разрешения, информацию о выполненном заказе и соблюдении скоростного режима легкового такси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове такси вылетело на аллею и протаранило дерево.