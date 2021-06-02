Каршеринг смял лобовое и крышу о дорожный знак в Кронштадте

Машине вмяло лобовое стекло в салон и оторвало передний бампер. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Машине вмяло лобовое стекло в салон и оторвало передний бампер. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Авария с каршерингом и дорожным знаком произошло сегодня в Северной столице, на этот раз в Кронштадтском районе.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». ДТП произошло на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Volkswagen снёс дорожный знак «Главная дорога». Машине вмяло лобовое стекло в салон и оторвало передний бампер.

Пост с аварией «ВКонтакте» просмотрели 33 тысячи человек. Люди оставили 45 комментариев.

На месте работает полиция. О пострадавших не сообщается.

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