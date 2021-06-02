Каршеринг смял лобовое и крышу о дорожный знак в Кронштадте

Авария с каршерингом и дорожным знаком произошло сегодня в Северной столице, на этот раз в Кронштадтском районе.
Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». ДТП произошло на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Volkswagen снёс дорожный знак «Главная дорога». Машине вмяло лобовое стекло в салон и оторвало передний бампер.
Пост с аварией «ВКонтакте» просмотрели 33 тысячи человек. Люди оставили 45 комментариев.
На месте работает полиция. О пострадавших не сообщается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над иностранцем. В Петербурге задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера 31 мая в отношении иностранца. Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж», «Насильственные действия сексуального характера».