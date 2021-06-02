В Ленобласти потеплеет до +25 градусом в четверг

В Ленобласти потеплеет до +25 градусом в четверг
Ожидается потепление. Фото: Pixabay

В четверг, 3 июня, в Ленобласти ожидается малооблачная погода.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +6…+11 градусов.

Днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов, у водоемов местами до +17 градусов. Также подует слабый северо-восточный ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что существенных осадков не ожидается. В южной части области пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

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