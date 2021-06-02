На Авито продается «косоглазый» кабриолет Morgan Aero 8 за 11 миллионов

Впервые модель представили в 2000 году на Женевском автосалоне. Фото: скрин https://www.avito.ru/moskva/avtomobili

Впервые модель представили в 2000 году на Женевском автосалоне. Фото: скрин https://www.avito.ru/moskva/avtomobili

На Авито появилось объявление о продаже английской машины Morgan Aero 2004 года выпуска. Модный спорткар в ретро-стиле продается в столице за 11 миллионов рублей. Похожий автомобиль есть у актера Гоши Куценко.

Morgan Aero 8 – машина английского автопроизводителя лимитированных спортивных машин Morgan Motor Company, который известен ручной работой и стилизацией под классику, сообщает Авито Авто.

Впервые модель представили в 2000 году на Женевском автосалоне. Это стало настоящим событием, ведь в последний раз модельный ряд обновлялся в 1964 году.

В отличие от традиционных спортивных машин Morgan Aero 8 отличался новой алюминиевой архитектурой.

Благодаря независимой подвеске и двигателю 4.8 MT мощностью 368 л.с. спорткар способен разогнаться с 0 до 100 км/ч от за 4,5 секунды.

У Morgan Aero было всего 2 владельца, а пробег 3000 км.

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