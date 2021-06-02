Минздрав изучат применение вакцина «Спутник V» и «КовиВак» у онкобольных

Минздрав изучат применение вакцина &#171;Спутник V&#187; и &#171;КовиВак&#187; у онкобольных
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак» уже разработан, по вакцине «Спутник V» все готово к началу.

«За три месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования»,- цитирует его РИА «Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" коронавирус онкология


 

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