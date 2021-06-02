Онколог рассказал о способах лечения рака

Онколог рассказал о способах лечения рака
Онколог рассказал, как победить рак. Фото: Pixabay

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что рак уже во многом побежден, так как выявленное заболевание на ранней стадии в большинстве случаев излечимо.

«Рак победит не врач, а союз врача и пациента», — цитирует его РИА «Новости».

По словам онколога, избавление от канцерофобии, когда люди не идут на скрининг, боятся — залог победы над заболеванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно мнению доктора, подобные рекомендации уменьшат риски развития колоректального рака в любом случае. Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал привычки, которые помогут понизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

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