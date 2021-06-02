ФСБ Ленобласти информирует об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы России

Выборгский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Фото: пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выборгский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Фото: пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Пограничное управление) информирует об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

В Выборгском районе Ленинградской области в непосредственной близости от государственной границы сотрудниками Пограничного управления задержали 4 иностранных граждан, сообщает пресс — служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проведенного разбирательства установлено, что трое из задержанных являются гражданами Республики Индия, 1995, 2003 и 1997 г.р., и один – гражданином ДСР Шри-Ланка, 1996 г. р. При себе документов, удостоверяющих личность, иностранцы не имели.

Необходимо отметить, что сутками ранее указанные иностранные граждане уже выявлялись в пограничной зоне. Однако, несмотря на привлечение их к административной ответственности за нарушение правил пребывания на режимной территории и предупреждение об уголовной ответственности за планируемое противоправное деяние, иностранцы предприняли новую попытку незаконного преодоления государственной границы.

В отношении задержанных по факту попытки нарушения государственной границы группой лиц по предварительному сговору возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ. Выборгский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Пограничное управление напоминает, что нарушение государственной границы Российской Федерации является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а совершенное группой лиц до шести лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ фиксирует в Ленобласти рост нарушений пограничного режима со стороны иностранцев.