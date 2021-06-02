Волонтера с ПМЭФ увезли в больницу с подозрением на коронавирус

Волонтера с ПМЭФ увезли в больницу с подозрением на коронавирус
ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. Фото: forumspb.com

В среду, 2 июня, с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госпитализировано 18-летняя девушка-волонтер, которая приехала из Москвы.

Пациентку доставили во временный госпиталь «Ленэкспо», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Информация о положительных ПЦР-тестах пока не поступала.

Основной площадкой для госпитализации участников ПМЭФ с коронавирусом назначили Боткинскую больницу.

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.

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