Волонтера с ПМЭФ увезли в больницу с подозрением на коронавирус

В среду, 2 июня, с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госпитализировано 18-летняя девушка-волонтер, которая приехала из Москвы.

Пациентку доставили во временный госпиталь «Ленэкспо», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Информация о положительных ПЦР-тестах пока не поступала.

Основной площадкой для госпитализации участников ПМЭФ с коронавирусом назначили Боткинскую больницу.

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.