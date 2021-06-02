Самокатчик на улице Дыбенко сбил семилетнюю девочку

В среду, 2 июня, в Невском районе Петербурга произошел очередной инцидент с участием электросамоката.

У дома № 19/1 на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта молодой человек на электросамокате наехал на семилетнюю девочку, сообщает «Мегаполис». Пострадавшую госпитализировали.

«На улице Дыбенко молодой человек на электросамокате сбил девочку лет семи и уехал. Это произошло в 13.50 на тротуаре у дома №19/1 по Искровскому проспекту», — сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, виновник происшествия даже не остановился. Сообщается, что он нахамил, когда его просили вернуться.

В Северной столице скорость движения арендуемых электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час, а также оставлять их рядом со станциями метрополитена и остановками. Арендатор, нарушающий скоростной режим, может остаться без своего аккаунта. Его просто заблокируют. В пресс-службе Комитета по транспорту города отметили, что вводится запрет на парковку самокатов ближе чем на 15 метров от остановки общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать.