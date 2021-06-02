Фонд Росконгресс и «Знание» заключили договорились о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и «Знание» заключили договорились о сотрудничестве
Соглашение стало первым документом Российского общества «Знание», подписанным на полях ПМЭФ-21. Фото: forumspb.com

Фонд Росконгресс и Российское общество «Знание» договорились о сотрудничестве в сфере взаимной консультации и реализации совместных проектов. Соглашение подписали гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и генеральный директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Соглашение стало первым документом Российского общества «Знание», подписанным на полях ПМЭФ-21.

Стороны планируют сотрудничать по нескольким направлениям, включая объединение усилий для проведения совместных мероприятий, направленных на популяризацию знаний, создание системы для обмена информацией и расширения лекционной базы общества «Знание», а также развитие общих коммуникационных площадок. Договоренности позволят объединить возможности цифровой платформы Российского общества «Знание» с офлайн-форматами конгрессно-выставочных мероприятий фонда.

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.

знание ПМЭФ 2021 Фонд Росконгресс


 

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