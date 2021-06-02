Mercedes представил на ПМЭФ-2021 электрический седан EQS и новый Maybach

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) свой первый электрический седан EQS класса «люкс» и новый Mercedes-Maybach S-класса.

Mercedes-Maybach S-класса вышел на рынок в 2015 году, в мире продано почти 60 тыс. штук. Новый Mercedes-Maybach S-класса призван продолжить историю успеха.

«Сегодня мы представили вам 2 автомобиля, которые, как никто другой, соответствуют пониманию истинной современной роскоши и являются живой демонстрацией основных направлений нашей новой стратегии», — прокомментировал Хольгер Зуффель, генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС».

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.