Детского врача в Петербурге признали виновной в смерти ребенка

Детского врача в Петербурге признали виновной в смерти ребенка
Но в связи с истечением сроков давности женщина была освобождена от назначенного наказания. Фото: pixabay

Василеостровский районный суд признал виновной детского врача по делу о смерти ребенка в больнице. В процессе статью изменили с «халатности» на «причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, женщина, являясь лечащим врачом мальчика 2015 года рождения, который поступил в стационар 29 июня 2017 года, своевременно не организовала осмотр и консультацию ребенка детским хирургом. Его к ребенку вызвали только 1 июля, что не позволило своевременно диагностировать острый аппендицит у пациента. Мальчика перевезли в другой стационар, однако время было упущено, и ребенок скончался.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок в два года. Но в связи с истечением сроков давности она была освобождена от назначенного наказания, сообщили в Главном Следственном управлении СК по Петербургу.

Также суд взыскал с больницы в пользу семьи пациента в счет компенсации морального вреда два миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проводится доследственная проверка по поводу травмирования 6-летнего мальчика. Об этом сообщает главное следственное управление по Петербургу. В Северной столице в Центральном районе 23 февраля текущего года 6-летний мальчик получил травмы позвоночника.

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