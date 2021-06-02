В рамках ПМЭФ Петербург представит 50 инвестиционных проектов

В рамках ПМЭФ Петербург представит 50 инвестиционных проектов
ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. Фото: forumspb.com

Губернатор Александр Беглов Петербурга осмотрел экспозицию на ПМЭФ-2021.

Экспозиция включает 50 инвестиционных проектов. Губернатор, отметил, что многие из них уже реализуются и показаны в развитии, сообщили в пресс-службе Смольного.

Значительное место в экспозиции отдано научно-образовательным проектам. В частности, СПбГУ планирует при поддержке города создать в Пушкинском районе инновационный центр «Невская дельта» с технологической долиной.

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.

Александр Беглов ПМЭФ 2021 проекты


 

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