В Петербурге за грубейшие нарушения безопасности пешеходов компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Петербурге за грубейшие нарушения безопасности пешеходов компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей
Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

За грубейшие нарушения безопасности пешеходов при работах в Невском районе Петербурга ГАТИ назначила компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Нарушение правил безопасности были выявлены при реконструкции светофора, который находится на перекрестке улицы Седова и проспекта Александровской фермы.

Компания, отвечающая за ремонт, не обеспечила безопасный переход пешеходов через проезжую часть и не установила временное ограждение зоны производства работ, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная административно-техническая инспекция за минувшую неделю за нарушение правил благоустройства начислила штрафов на 5,9 млн рублей. Штрафы начислили организациям за самовольное производство работ, нарушение культуры их производства.

гати светофоры штраф


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Просто жалко времени». Шнуров высказался о Евровидении
Водителей Петербурга предупредили об ограничениях движения из-за размещения ...
Умер актёр «Улиц разбитых фонарей» Андрей Погребинский
Фонд Катара станет соинвестором скоростной трассы в Петербурге
В Петербурге за грубейшие нарушения безопасности пешеходов компанию ...
В рамках ПМЭФ Петербург представит 50 инвестиционных проектов
Загорелась квартира на Камышовой, снова пожар в доме Басевича, вспыхнул ...
Детского врача в Петербурге признали виновной в смерти ребенка