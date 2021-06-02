В Петербурге за грубейшие нарушения безопасности пешеходов компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей

Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

За грубейшие нарушения безопасности пешеходов при работах в Невском районе Петербурга ГАТИ назначила компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Нарушение правил безопасности были выявлены при реконструкции светофора, который находится на перекрестке улицы Седова и проспекта Александровской фермы.

Компания, отвечающая за ремонт, не обеспечила безопасный переход пешеходов через проезжую часть и не установила временное ограждение зоны производства работ, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная административно-техническая инспекция за минувшую неделю за нарушение правил благоустройства начислила штрафов на 5,9 млн рублей. Штрафы начислили организациям за самовольное производство работ, нарушение культуры их производства.