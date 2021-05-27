За неделю ГАТИ выписала штрафов почти на 6 миллионов рублей

За неделю ГАТИ выписала штрафов почти на 6 миллионов рублей
Самый крупный штраф составил 600 тысяч рублей. Фото: pixabay

Государственная административно-техническая инспекция за минувшую неделю за нарушение правил благоустройства начислила штрафов на 5,9 млн рублей.

Об этом стало известно в четверг, 27 мая. Штрафы начислили организациям за самовольное производство работ, нарушение культуры их производства, а также игнорирование обязанностей по содержанию фасадов нежилых домов и территорий.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, самый крупный штраф, в размере 600 тыс. рублей, получила организация ООО «Картман и Брофловски».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два дня на сайт ГАТИ поступило свыше тысячи жалоб на водителей-нарушителей парковки.

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