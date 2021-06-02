Умер актёр «Улиц разбитых фонарей» Андрей Погребинский

Умер актёр «Улиц разбитых фонарей» Андрей Погребинский
Андрей Погребинский. Фото: vk.com/ams_spb_msk

Умер петербургский актёр Андрей Погребинский. Ему было 45 лет. Об этом стало известно в среду, 2 июня.

Об этом сообщили в группе «Актёры.Мотор.Съёмка» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение о смерти актера подтвердила его мать. Причина смерти и дата прощания пока не называются.

Андрей Погребинский родился 13 февраля 1976 года. Он был известен телезрителям Пятого канала по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры».

Всего в его фильмографии насчитываются 52 работы. В частности, актер снимался фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Мажор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поклонники «Улиц разбитых фонарей» давно обратили внимание, что смерть беспощадно уносит жизни актеров, снимавшихся в сериале. На данный момент скончались 14 артистов, сейчас в больнице находится актер Марк Горонок – его госпитализировали из-за инфаркта.

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