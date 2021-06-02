За неделю на 22 % больше петербуржцев с COVID обратились за медпомощью

За неделю на 22 % больше петербуржцев с COVID обратились за медпомощью
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшую неделю более чем на 22 % выросло число обращений ковид-больных к медикам.

Так, за неделю, с 26 мая по 2 июня, в городе также увеличилось количество горожан с подтвержденной инфекцией, которые находятся под медицинским наблюдением. За семь дней показатель стал больше более чем на 14 %.

Согласно данным межведомственного координационного совета по борьбе с новым вирусом, растет и количество госпитализаций взрослых петербуржцев за сутки. Относительно прошлой недели число выросло на 10 %.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в течение последних суток в Северной столице в пункты вакцинации обратились свыше 9 тыс. петербуржцев. Вакцинировались за день еще 9 036 жителей города.

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