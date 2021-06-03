Уголовное дело о краже возбудили после пропажи 70-тонного военного укрепления в Ленобласти

Ценности как техническое сооружение оно уже не представляло, но из 72 тонн металла можно было извлечь выгоду. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Ценности как техническое сооружение оно уже не представляло, но из 72 тонн металла можно было извлечь выгоду. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Суд Северной столицы отказал командиру части в Ленобласти, требовавшему почти полмиллиона рублей компенсации за пропавший «Панцирь-2ПУ». Территория, на которой находился объект, сдавали в аренду бизнесменом, а потом пропал.

Иск мужчина подал к военнослужащей по контракту. С неё он требовал взыскать более 447 000 рублей за объект, списанный в осенью 2019 года. Ценности как техническое сооружение оно уже не представляло, но из 72 тонн металла можно было извлечь выгоду. Тогда женщина работала начальником склада военно-технического имущества, но потом её перевели.

О том, что объект пропал, стало известно во время ревизии, которую проводили с осени 2019 года. Искали «Панцирь» сотрудники военной полиции и военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона, но сооружение так и не нашли.

Военнослужащая против удовлетворения иска возражала, вину не признала и пояснила, что обсуждаемый объект находился далеко от места службы. Участок сдавали в аренду, а военный объект не охраняли.

Суд в удовлетворении иска отказал. Воришек «Панциря» ищут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга оставил под арестом жену рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве.