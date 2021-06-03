АМК купила помещения бывшего «Выборг-банка» в центре Петербурга за 125 млн рублей

АМК купила помещения бывшего «Выборг-банка» в центре Петербурга за 125 млн рублей
Здание находится на набережной Мойки, 78А.Фото: Google.Maps

Помещения бывшего «Выборг-банка» на набережной Мойке купила Американская медицинская клиника за 125,5 млн рублей.

Об этом сообщает Российский аукционный дом. Это офис на первом и втором этажах. Здание находится на набережной Мойки, 78А.

Объект выставили на торги за 104,5 млн рублей. Однако Американская медицинская клиника, подняла цену на 20% и купила здание за 125,5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание Биржи Петербурга может обрушиться. Специалисты Минкульта осмотрели здание после выпуска программы «Неделя в Петербурге». Оказалось, что постройка находится в критическом состоянии. Речь идет об историческом здании Биржи на стрелке Васильевского острова. Существует угроза того, что постройка может частично обрушиться с необратимыми последствиями для всего памятника.

Американская медклиника выборг-банк здание набережная мойки санкт-петербург


 

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