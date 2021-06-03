ФМБА заявило об эффективности своей вакцины против любой мутации COVID-19

ФМБА заявило об эффективности своей вакцины против любой мутации COVID-19
Доклинические испытания закончат в конце этого месяца, а в июле начнут клинические. Фото: pixabay

Прививку, которую создаёт Федеральное медико-биологическое агентство против COVID-19, защитит от коронавируса любой мутации.

О этом сообщает первый замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева «Известиям». Доклинические испытания закончат в конце этого месяца, а в июле начнут клинические. Препарат ФМБА вырабатывает не только гуморальный иммунитет для некоторых белков, но и клеточный.

Вакцина нацелена на консервативные белки. Ей не страшна никакая мутация, уверена Яковлева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые выявили опасное влияние COVID на работу мозга. Коронавирус может серьезно поражать головной мозг инфицированного человека. К такому выводу пришли в Минздраве Ульяновской области. По данным специалистов, инфекция проникает в клетки человека с помощью рецептора АСЕ2.

белки коронавирус медицина мутации фмба


 

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