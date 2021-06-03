Российские ученые выявили опасное влияние COVID на работу мозга

С воспалительным процессом может быть связано развитие дыхательной недостаточности у пациентов. Фото: pixabay

С воспалительным процессом может быть связано развитие дыхательной недостаточности у пациентов. Фото: pixabay

Коронавирус может серьезно поражать головной мозг инфицированного человека. К такому выводу пришли в Минздраве Ульяновской области.

По данным специалистов, инфекция проникает в клетки человека с помощью рецептора АСЕ2. За исключением знакомых последствий в виде головокружения, нарушения вкуса и обоняния, обнаружены случаи серьезного поражения дыхательного центра в стволе головного мозга.

Как сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале, среди последствий COVID-19 также есть риск развития ковид-ассоциированного менингита и энцефалита, выявлены случаи серьезного поражения головного мозга.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко допустил ослабление ковид-ограничений в России при одном условии.