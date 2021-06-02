Мурашко допустил ослабление ковид-ограничений в России при одном условии

Смягчение ограничительных мер будет возможно, если большая часть населения России пройдет вакцинацию от COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, минимальный процент привитых граждан должен составить 60%. При таких условиях в стране сформируется «хороший иммунитет».

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что власти также будут ориентироваться на количество переболевших людей. И добавил, что снятия ограничений будут проходить по разным направлениям.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8 832 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 828 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 842 человека. Третье место у Подмосковья — 761 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что порядка 700 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге.