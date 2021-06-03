Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

Теперь копить на такую квартиру почти на год дольше. Фото: https://www.liveinternet.ru

Теперь копить на такую квартиру почти на год дольше. Фото: https://www.liveinternet.ru

Жителям России в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом в 2019 году этот срок составлял восемь лет.

Ещё два года назад обычный россиянин со среднедушевым доходом мог бы накопить деньги на условную квартиру за восемь лет, сообщает ТАСС. Теперь копить на такую квартиру почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам прошлого года составила бы 10% по сравнению с 12%.

Специалисты объясняют, что COVID-19 оказал плохое влияние на доходы россиян, и рост цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5% ударили по возможностям жителей России купить собственную квартиру.

Больше всего копить в Карачаево-Черкессии (почти на 10 лет). Как и везде есть исключение: в Калмыкии рассматриваемый срок снизился на пять лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных.