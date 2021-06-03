Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет
Теперь копить на такую квартиру почти на год дольше. Фото: https://www.liveinternet.ru

Жителям России в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом в 2019 году этот срок составлял восемь лет.

Ещё два года назад обычный россиянин со среднедушевым доходом мог бы накопить деньги на условную квартиру за восемь лет, сообщает ТАСС. Теперь копить на такую квартиру почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам прошлого года составила бы 10% по сравнению с 12%.

Специалисты объясняют, что COVID-19 оказал плохое влияние на доходы россиян, и рост цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5% ударили по возможностям жителей России купить собственную квартиру.

Больше всего копить в Карачаево-Черкессии (почти на 10 лет). Как и везде есть исключение: в Калмыкии рассматриваемый срок снизился на пять лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных.

деньги жильё квартира льготная ипотека недвижимость


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяная петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила ложных взрывах
В Ленобласти поймали наркомана-предпринимателя
В Петербурге мужчина стрелял из аэрозоля и бросался камнями
В Петербурге «лжеполиция» выманила у женщины почти миллион рублей
В Московском районе загорелись две иномарки, одна из них погорела дотла
В Невском районе измена закончилась избиением девушки и падением любовника ...
Трое в коммунальной квартире на Боровой задержаны: после ножевого кровью ...
В Петербурге мужчина на самокате сбил ребёнка