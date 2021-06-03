Судебные приставы Санкт-Петербурга перечислили в государственный бюджет более 312 миллионов рублей

Судебные приставы Санкт-Петербурга перечислили в государственный бюджет более 312 миллионов рублей
Запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должника хорошо повлиял на компанию. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

За 4 месяца этого года судебные приставы города на Неве взыскали в пользу федерального бюджета более 312 миллионов рублей.

Так, в петербургском отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России на исполнении находилось производство о взыскании с одного юрлица в пользу другого более 17 миллионов рублей, сообщает ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Взыскатель в нужное время узнал о готовящихся сделках по продаже помещений и вовремя обратился к приставам с заявлением.

Запрет регистрационных действий хорошо повлиял на компанию. После того, как сделка не удалась, долг перед взыскателем погасили в полном объеме. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок организации также пришлось заплатить 1,2 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы за четыре месяца взыскали с петербуржцев 14 млрд рублей.

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