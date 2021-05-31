Судебные приставы за четыре месяца взыскали с петербуржцев 14 млрд рублей

Всего с января по апрель на исполнении приставов было 1,6 млн исполнительных документов. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Всего с января по апрель на исполнении приставов было 1,6 млн исполнительных документов. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

За первые четыре месяца 2021 года петербургские приставы взыскали с должников 14 млрд рублей.

Как сообщает РБК, всего в Северной столице насчитывается 108 тысяч невыездных должников. По данным городского главка ФССП, это на 42% больше, чем годом ранее. В этом году с петербуржец, которым запретили выезд за границу, уже взыскали 535 млн рублей, 6,5 млн из них — в пользу детей.

Всего с января по апрель на исполнении приставов было 1,6 млн исполнительных документов. Из них 277 тысяч — по штрафам ГИБДД, 139 тысяч — по коммунальным платежам, еще 205 тысяч — по кредитным долгам, а 18 тысяч — по алиментам.

За четыре месяца с должников в городе взыскали 14 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составлял всего 7,4 млрд рублей, что на почти 90% меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка передумала покупать квартиру и отсудила у застройщика 1,3 млн рублей.