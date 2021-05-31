Петербурженка передумала покупать квартиру и отсудила у застройщика 1,3 млн рублей

Петербурженка передумала покупать квартиру и отсудила у застройщика 1,3 млн рублей
Судебные приставы Санкт-Петербурга обязали застройщика выплатить долги. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Фрунзенского района помогли петербурженке взыскать с застройщика 1,3 млн рублей. Организация не хотела отдавать женщине деньги за первый взнос после того, как она передумала покупать квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу. Женщина заключила с застройщиком предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся доме. Женщина внесла 800 тысяч рублей. Через некоторое время она передумала покупать недвижимость и расторгла договор. Застройщик должен был вернуть средства в течение 30 дней, но этого не произошло.

Петербурженка обратилась в суд, который решил взыскать с компании 1,2 млн рублей. В сумму вошли проценты, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы.

Судебные приставы уведомили застройщика, но он продолжал игнорировать требования. Вскоре организации также присудили исполнительный сбор в 90 тысяч рублей. Средства были списаны с банковских счетов и переведены женщине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина на заводе не получал зарплату полгода: приставы Петербурга взыскали в его пользу 450 тыс. рублей.

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