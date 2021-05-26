Мужчина на заводе не получал зарплату полгода: приставы Петербурга взыскали в его пользу 450 тыс. рублей

Суд взыскал с завода почти 450 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Суд взыскал с завода почти 450 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Как сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу судебные приставы Петербурга взыскали почти 450 тыс. рублей в пользу работника завода, который не получал заработную плату в течение полугода.

Организации пришлось в принудительном порядке отдать работнику зарплату, а кроме того выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Они уведомили об этом организацию-должника.

Оказалось, что пострадавший мужчина работал на заводе директором по производству с 2014 года . Однако с января прошлого года работодатель перестал платить ему зарплату.

Тогда, пострадавшая сторона написала заявление, указав, что перестает работать пока долга не будет погашен.

При этом с января по август 2020 года работник так и не увидел своих денег.

Суд встал на сторону пострадавшего. Так, был произведен расчет задолженности. С завода взыскали почти 450 тыс. рублей задолженности по заработной плате, компенсацию за нарушение срока выплаты заработной платы и компенсации морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец гнался за эвакуатором и упал. Мужчина получил компенсацию в 250 тыс.рублей.