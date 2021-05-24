Петербуржец гнался за эвакуатором и упал: мужчина получил компенсацию в 250 тыс.рублей

Петербуржец гнался за эвакуатором и упал: мужчина получил компенсацию в 250 тыс.рублей
Суды Петербурга обязал предпринимателя выплатить ущерб. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Житель Северной столицы смог получить компенсацию морального вреда, в следствие дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу судебные приставы Петербурга взыскали 250 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу петербуржца, получившего тяжелые травмы при эвакуации автомобиля.

Установлено, что водитель эвакуатора наехал на пешехода, бежавшего за движущимся автомобилем и держащегося за зеркало заднего вида. В результате петербуржец оказался на проезжей части дороги и сорвался под автомобиль.

Авария закончилась для потерпевшего тяжким вредом здоровью и четырьмя операциями.

Водителя эвакуатора осудили на 1,5 года условно, а с индивидуального предпринимателя, занимающегося эвакуацией автомобилей, суд взыскал компенсацию морального вреда.

Известно, что задолженность полностью погашена и деньги перечислены взыскателю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что долг платежом красен: задержан мужчина из Средней Азии, ударивший ножом в машине знакомого и похитивший ноутбук и 100 тысяч.

дтп моральный вред новости СПб эвакуатор


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший ...
В Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana
Комбинированная вакцина и новый штамм: последнее о COVID-19 в России и мире
Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших коронавирусом
У площади Московские ворота построят жилой комплекс бизнес-класса
Весной в Петербурге посадили почти 6 тысяч деревьев и более 51 тысячи кустарников
В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 14 тысяч человек
За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тысяч человек