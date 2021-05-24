Петербуржец гнался за эвакуатором и упал: мужчина получил компенсацию в 250 тыс.рублей

Житель Северной столицы смог получить компенсацию морального вреда, в следствие дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу судебные приставы Петербурга взыскали 250 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу петербуржца, получившего тяжелые травмы при эвакуации автомобиля.

Установлено, что водитель эвакуатора наехал на пешехода, бежавшего за движущимся автомобилем и держащегося за зеркало заднего вида. В результате петербуржец оказался на проезжей части дороги и сорвался под автомобиль.

Авария закончилась для потерпевшего тяжким вредом здоровью и четырьмя операциями.

Водителя эвакуатора осудили на 1,5 года условно, а с индивидуального предпринимателя, занимающегося эвакуацией автомобилей, суд взыскал компенсацию морального вреда.

Известно, что задолженность полностью погашена и деньги перечислены взыскателю.

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