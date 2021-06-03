Клаудиньо не получал предложения от «Зенита»

Клаудиньо не получал предложения от «Зенита»
Футболист не собирается переходить в "Зенит". Фото: pixabay.com

Агент футболиста заверил, что петербургский клуб не интересовался игроком.

Агент полузащитника бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заверил, что петербургский клуб «Зенит» не проявлял интереса к футболисту. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что к нему обращались сразу несколько клубов, но среди них не было «Зенита». Напоминаем, что СМИ писали, будто петербургский клуб предложил Клаудиньо 15 миллионов евро. Также игроку якобы обещали различные бонусы.

Известно, что защитник сыграл в 2021 году в 21 матче, забив три гола. Также он был вызван в олимпийскую сборную страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым. Футболист играл некоторое время за «Ростов».

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