На время проведения крупных мероприятий в Петербурге перенесут концерта

Речь идет о ПМЭФ, Евро-2020 и «Алых парусах», запланированных на лето 2021 года.

В Санкт-Петербурге решили отменить концерты, которые должны были состояться во время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и «Алых парусов». Их перенесут, так как власти бояться ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в комитете по культуре.

В ведомстве отметили, что сейчас в Петербурге довольно стабильная ситуация по коронавируса, но она может измениться в связи с проведением крупных мероприятий. Специалисты сошлись во мнении, что важно распределить концерты, поэтому они состоятся в другое время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стали реже носить маски в транспорте. Также увеличилось количество нарушений на объектах потребительского сектора. Многие организаторы получают QR-код на организацию события, но по факту игнорируют требования стандартов безопасности.