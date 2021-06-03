Сборная России проиграла канадцам и покинула чемпионат мира по хоккею

Сборная России проиграла канадцам и покинула чемпионат мира по хоккею
Российская сборная уступила Канаде. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 2:1.

Сборная России по хоккею проиграла сборной Канаде в рамках чемпионата мира. Игра, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 2:1.

Известно, что первую шайбу смог забить россиянин Евгений Тимкин на 35-й минуте. Через одиннадцать минут смог отличиться канадец Адам Энрике, сравнявший счет. Победителя удалось выявить в овертайме – на третьей минуте гол забил игрок сборной Канады Эндрю Манджапане.

В полуфинале выигравшей команде предстоит сыграть со сборной США. Напоминаем, что чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Клаудиньо не получал предложения от «Зенита». Агент футболиста заверил, что петербургский клуб не интересовался игроком.

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