На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент произошел вечером 3 июня. На Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское столкнулись кроссоверы марок Nissan и Mercedes-Benz.

По предварительной информации, водитель немецкой марки автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку.

По сообщениям очевидцев, водитель Mercedes-Benz погиб на месте происшествия.

«Столкнулись на Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское примерно в 23:20. По словам водителя, Ниссан пасфайндер, водитель Мерседеса не справился с управлением после случайного заезда на обочину и вылетел на встречку. Водитель Мерседеса погиб на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.