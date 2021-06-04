Доктор Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал факторы, которые влияют на темпы вакцинации от коронавируса в России.

В частности, он заявил, что многие в силу «неграмотности» не знают механизм работы прививок и боятся развития каких-либо заболеваний. Но винить, по мнению Мясникова, следует врачей.

«Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации <…> У тебя белый халат — как мундир», — заявил он в эфире YouTube-канал Владимира Соловьева, сравнив медработников с военнослужащими.

По его словам, отговаривающие от прививок врачи должны нести ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что избыточный вес граждан так быстро распространяется, что уже стал как пандемия, в результате которой умирают даже чаще, нежели от ковид-19. Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новая коронавирусная инфекция подчинила себе весь мир.