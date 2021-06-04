Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП у Кузнецово

В Лужском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП.

На место происшествия прибыли спасатели. Дорожный инцидент произошел утром 4 июня у деревни Кузнецово, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. В ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники.

Специалисты очистили трассу от пролившихся горюче-смазочных материалов, деблокировали пострадавшего из искореженной машины с помощью спецоборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.