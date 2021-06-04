Спасатели потушили пожар в заброшенном здании в Выборгском районе

В пятницу, 4 июня, в поселке Овсяное в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелось нежилое здание.

Сообщение о пожаре поступило в 4:13. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 5:40. Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу потому как в жилом доме случился пожар.