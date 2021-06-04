В Петербург пришло настоящее лето

В Петербург пришла по-настоящему летняя погода.

В пятницу, 4 июня, условия погоды в Северной столице продолжит формировать обширный антициклон, накрывший всю северную половину Европейской России. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Облаков в небе будет немного, и вновь обойдётся без дождей, а температурный фон ещё немного подрастёт», — рассказал синоптик.

Днем в городе столбики термометров покажут +24…+26 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне +22…+27 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.