В Петербург пришло настоящее лето

В Петербург пришло настоящее лето
В городе ожидается солнечная погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербург пришла по-настоящему летняя погода.

В пятницу, 4 июня, условия погоды в Северной столице продолжит формировать обширный антициклон, накрывший всю северную половину Европейской России. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Облаков в небе будет немного, и вновь обойдётся без дождей, а температурный фон ещё немного подрастёт», — рассказал синоптик.

Днем в городе столбики термометров покажут +24…+26 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне +22…+27 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

лето михаил леус погода


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах обнаружили труп матери троих детей
В Татарстане стая бродячих собак напала на ребенка
В Петербурге четырехбалльные пробки будут весь день
Глава РФПИ рассказал о заказчиках информационной кампании против ...
Специалист рассказал о природе индийского штамма коронавируса
В Петербург пришло настоящее лето
Спасатели потушили пожар в заброшенном здании в Выборгском районе
Под утро во Всеволожском районе загорелся частный дом