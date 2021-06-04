Диана Арбенина, исполняя «Разбуди меня», сиганула в зал

В ходе Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади состоялся концерт «От классики до рока», в связи с этим выступала Диана Арбенина, которая в процессе мероприятия решила прыгнуть в толпу зрителей.
На Дворцовой площади прошло эффектное выступление лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. «Мойка78» пишет, что при исполнении песни «Разбуди меня» певица залезла за ограждение и сиганула в толпу зрителей.
Фанаты были рады такой импровизации со стороны музыканта, поэтому с радостью подхватили женщину. Однако очень быстро Диана Арбенина вернулась на сцену и продолжила петь композицию до конца.
Кроме того, в концерте «От классики до рока» участвовал симфонический итальянский оркестр театра «Петруццелли». Событие решили посвятить медикам и волонтерам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бесплатные билеты на «Классику на дворцов» продают за 1500 рублей на Avito.