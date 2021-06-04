Диана Арбенина, исполняя «Разбуди меня», сиганула в зал

Диана Арбенина на концерте в Петербурге прыгнула в зал. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

Диана Арбенина на концерте в Петербурге прыгнула в зал. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

В ходе Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади состоялся концерт «От классики до рока», в связи с этим выступала Диана Арбенина, которая в процессе мероприятия решила прыгнуть в толпу зрителей.

На Дворцовой площади прошло эффектное выступление лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. «Мойка78» пишет, что при исполнении песни «Разбуди меня» певица залезла за ограждение и сиганула в толпу зрителей.

Фанаты были рады такой импровизации со стороны музыканта, поэтому с радостью подхватили женщину. Однако очень быстро Диана Арбенина вернулась на сцену и продолжила петь композицию до конца.

Кроме того, в концерте «От классики до рока» участвовал симфонический итальянский оркестр театра «Петруццелли». Событие решили посвятить медикам и волонтерам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бесплатные билеты на «Классику на дворцов» продают за 1500 рублей на Avito.