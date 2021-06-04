На «Скандинавии» разлегся перевертыш

На &#171;Скандинавии&#187; разлегся перевертыш
На трассе "Скандинавия перевернулся автомобиль. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на автомобильное дороге «Скандинавия» случилось дорожно транспортное происшествие, в результате которого машина оказалась перевернута. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» федерального значения Петербурга в сторону города очевидцем, который проезжал мимо, был замечен автомобиль, который в результате аварии перевернулся и лежит на крыше.

Сообщается, что к месту происшествия уже прибыла машина сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине на Октябрьском бульваре «Четырнадцатая» вылетела на тротуар. Притормозить ей удалось о дорожный знак. В результате авария автомобиль снес ограждение и смог остановиться только на газоне. Чудом удалось избежать трагедии.

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