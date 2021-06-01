В Пушкине «Четырнадцатая» снесла знак, ограждение и чуть не задела людей

ДТП произошло в Пушкине на Октябрьском бульваре. Фото: pixabay.com

ДТП произошло в Пушкине на Октябрьском бульваре. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Пушкинском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого чудом не пострадали люди.

Как сообщает 78.ru в Пушкине на Октябрьском бульваре «Четырнадцатая» вылетела на тротуар. Притормозить ей удалось о дорожный знак. В результате авария автомобиль снес ограждение и смог остановиться только на газоне.

Отмечается, что рядом с ДТП располагалась остановка общественного транспорта. Люди чудом остались невредимы.

О том, в каком состоянии находится водитель автомобиля, в данный момент неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе дорожно-транспортное происшествие закончилось ударами ножа.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться и влетел в забор.