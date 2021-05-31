В Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться и влетел в забор

Сотрудник ГИБДД потребовал водителя остановиться, но тот отказался. Началась погоня. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудник ГИБДД потребовал водителя остановиться, но тот отказался. Началась погоня. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В центре Петербурга, вечером 30 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, при этом ему предшествовала погоня. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, у моста Александра Невского сотрудник Госавтоинспекции потребовал от водителя автомобиля в третьей полосе остановиться. Однако автолюбитель проигнорировал инспектора ГИБДД.

Тогда правоохранители бросились в погоню за нарушителем.

Однако преследовать машину долго не пришлось, потому как авто, пытавшееся скрыться, влетело в забор на проспекте Обуховской обороны.

В данный момент о состоянии водителя после аварии ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ночью произошла короткая погоня со стрельбой: водителя остановила не полиция, а забор.