Мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля в Колпино

Полицейские задержали мужчину, напугавшего прохожих стрельбой у железнодорожной станции «Колпино».
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 июня. В отдел полиции обратился 22-летний жители Колпино с заявлением о том, что неизвестный открыл стрельбу из окна авто на перекрестке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что стрельбу из охолощенного оружия открыл 33-летний мужчина за рулем «Пежо».
Подозреваемого задержали. Пистолет и гильза изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой.