Мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля в Колпино

Мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля в Колпино
Стрельба прогремела на перекрестке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации. Фото: скриншот Google Maps

Полицейские задержали мужчину, напугавшего прохожих стрельбой у железнодорожной станции «Колпино».

Инцидент произошел вечером в четверг, 3 июня. В отдел полиции обратился 22-летний жители Колпино с заявлением о том, что неизвестный открыл стрельбу из окна авто на перекрестке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что стрельбу из охолощенного оружия открыл 33-летний мужчина за рулем «Пежо».

Подозреваемого задержали. Пистолет и гильза изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе YouTube зафиксирован сбой
Электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге
«Макдональдс» в этом году вложит в РФ до 10 млрд рублей и откроет ...
Обыски, наезды на детей и хранение наркотиков: электросамокаты в Петербурге ...
С 7 по 9 июня «ТЭК» проверит теплосети в шести районах Петербурга
Мотоциклист попал в больницу после ДТП с автомобилем на перекрестке ...
«Раскольников» вернулся в Петербург и крушит автомобили топором
Глава OMV назвал дату завершения строительства «Северного потока — 2»