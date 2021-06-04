Мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля в Колпино

Полицейские задержали мужчину, напугавшего прохожих стрельбой у железнодорожной станции «Колпино».

Инцидент произошел вечером в четверг, 3 июня. В отдел полиции обратился 22-летний жители Колпино с заявлением о том, что неизвестный открыл стрельбу из окна авто на перекрестке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что стрельбу из охолощенного оружия открыл 33-летний мужчина за рулем «Пежо».

Подозреваемого задержали. Пистолет и гильза изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой.